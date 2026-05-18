У Кремлі нервово відреагували на масовані удари по Росії

У Кремлі спробували пояснити, що саме означає російська політика "ядерного стримування" після масштабної нічної атаки територією РФ, зокрема Москва. Приводом для гучних заяв стали удари, які російська влада та пропагандисти вже називають одними з найсерйозніших за весь час війни.

Дмитро Пєсков.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков зробив заяву після питання російського пропагандиста Павла Зарубіна, який фактично торкнувся теми можливого застосування ядерної зброї проти України.

Під час ефіру Зарубін емоційно заявив, що у росіян виникає все більше питань через регулярні удари по російських тилах та об'єктах у глибині країни.

"У людей виникає питання: ну от є у нас ці потужні бомби, і що? Ядерну державу, виявляється, можна і покусувати, і кусати", — заявив пропагандист, коментуючи атаки безпілотників та удари по території РФ.

У відповідь Пєсков спробував пояснити позицію Кремля, наголосивши, що сама неможливість загрози існуванню ядерної держави нібито і є головним елементом "стримування".

За його словами, Росії не можна загрожувати як державі, яка має ядерний арсенал, а сама концепція ядерного стримування залишається "наріжним каменем національної безпеки".

Заяви Пєскова прозвучали на тлі зростаючої напруги всередині Росії після серії ударів по військових об'єктах, складах та інфраструктурі в глибині країни. В останні місяці Москва все частіше стикається з атаками безпілотників, а російська влада змушена публічно реагувати на питання про здатність системи ППО захистити столицю та стратегічні об'єкти.

На цьому тлі тема ядерної зброї знову повертається до російського інформаційного порядку денного як інструмент тиску та демонстрації сили.

