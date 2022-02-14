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В Кремле обрадовались заявлению Пристайко по НАТО – смущает только Конституция Украины

Дмитрий Песков назвал шаг к «значимому ответу» на российские идеи по безопасности

сегодня, 16:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Отказ Украины на официальном уровне от перспективы членства в НАТО мог бы во многом прояснить ситуацию, как и дать ответы на российские озабоченности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, реагируя на комментарий посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о допустимости отказа Украины от курса в НАТО, передает "РИА Новости".

В Кремле обрадовались заявлению Пристайко по НАТО – смущает только Конституция Украины

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, что решение Украины на официальном уровне отложить идею о членстве в НАТО во многом дало бы ответ на российские озабоченности. При этом спикер российского президента отметил, что в Москве также проследили, что сразу после заявления посла последовало возмущение Киева. Там удивились сказанному и попросили разъяснить посла его мнение.

Дмитрий Песков напомнил, ранее украинские парламентарии проголосовали изменения в Конституцию страны, которыми закрепили намерения присоединиться к НАТО. Поэтому отдельные заявления украинских чиновников вряд ли можно воспринимать как свершившийся факт с точки зрения изменения концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева.

Читайте также на портале "Комментарии" — заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства в НАТО вызвало настоящий резонанс в соцсети и СМИ. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, что на самом деле имел ввиду украинский дипломат и может ли означать сказанное послом, что Украина в перспективе готова пересмотреть свой внешнеполитический курс, если на кону будет стоять вопрос о безопасности и мире в стране.



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Источник: http://ria.ru/
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