Столтенберг на пальцах объяснил, почему Украина имеет право и будет бить вглубь России

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Кравцев Сергей
У Украины единственный способ защитить себя – начать бить вглубь России по военным базам, артиллерии, ракетным установкам и аэродромам, которые россияне используют почти каждый день для атак. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Столтенберг добавил, что выступает за ослабление ограничений использования для ударов западного оружия.
Отметим, в этом же интервью генсек НАТО отметил, что ядерная риторика Владимира Путина, которую российский диктатор довольно часто использует в последнее время, безрассудна и достаточно опасна.
Читайте на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг проанализировал успехи Украины во время Курской операции и озвучил свое видение прорыва российской границы. Он отметил, что, хотя партнеры по НАТО оказывают военную поддержку, однако никак не корректируют планы Украины в войне, и все решения украинское командование принимает без каких-либо влияний извне.
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