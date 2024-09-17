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Столтенберг на пальцах объяснил, почему Украина имеет право и будет бить вглубь России

Генсек НАТО назвал законные цели для ударов ВСУ по территории РФ

сегодня, 16:30
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Кравцев Сергей

У Украины единственный способ защитить себя – начать бить вглубь России по военным базам, артиллерии, ракетным установкам и аэродромам, которые россияне используют почти каждый день для атак. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью американскому журналу Foreign Policy заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг на пальцах объяснил, почему Украина имеет право и будет бить вглубь России

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Нет сомнений, что Украина имеет право наносить удары по законным целям на территории России. Мы должны помнить, что это агрессивная война, которую Россия развязала против своего соседа, Украины. Это война по выбору России. Это грубое нарушение международного права . Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону, а самооборона предусматривает нанесение ударов по целям на территории агрессора, которым в этом случае является Россия", — отметил он.

Столтенберг добавил, что выступает за ослабление ограничений использования для ударов западного оружия.

Отметим, в этом же интервью генсек НАТО отметил, что ядерная риторика Владимира Путина, которую российский диктатор довольно часто использует в последнее время, безрассудна и достаточно опасна.

"Он должен знать, и мы ясно давали это понять снова и снова, что ядерную войну невозможно выиграть и ее не следует вести. Мы очень внимательно следим за тем, что делает Россия. Пока мы не увидели никаких изменений в их ядерной позиции, которые бы требовали каких-либо изменений с нашей стороны", — акцентировал Столтенберг.

Читайте на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг проанализировал успехи Украины во время Курской операции и озвучил свое видение прорыва российской границы. Он отметил, что, хотя партнеры по НАТО оказывают военную поддержку, однако никак не корректируют планы Украины в войне, и все решения украинское командование принимает без каких-либо влияний извне.




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Источник: https://foreignpolicy.com/2024/09/16/nato-jens-stoltenberg-russia-ukraine/
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