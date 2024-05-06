В Кремле объяснили, почем объявили Зеленского и Порошенко в розыск

Как заявили спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, объявление в розыск действующего президента Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко является результатом работы российских следователей, а также соответствующих служб РФ.

Дмитрий Песков

"Наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать, существует большой массив информации, который наши следователи собирают, — о преступлениях "киевского режима", о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа", - заявил спикер кремлевского диктатора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в террористической России объявили Владимира Зеленского, Петра Порошенко и ряд бывших украинских чиновников в розыск. При этом, росСМИ не указывали причины такого шага.

В то же врем, украинские эксперты отмечают, что таким способом в Кремле отреагировали на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что, возможно, между Украиной и РФ пройдут переговоры. Аналитики считают, что таким нехитрым способом в Кремле сигнализируют, что ни о чем с Киевом договариваться не намерены. Также, есть мнением, что все эти шаги с объявлением в розыск направлены исключительно на внутреннюю аудиторию, чтобы ей каким-то образом объяснить, что Россия была вынуждена начать "специальную военную операцию", поскольку у власти в Украине были и есть – "преступники".

Помимо этого, в российской разведке заявили, что Вашингтон якобы рассматривает "смещение" Владимира Зеленского в случае больших провалов на фронте. Якобы на его место могут поставить Петра Порошенко, Валерия Залужного, Виталия Кличко или даже Андрея Ермака. При этом у Порошенко все эти заявления уже назвали "имитацией бурной деятельности".



