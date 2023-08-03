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В Кремле окончательно ответили, поедет ли Путин на саммит БРИКС

Путин примет участие в саммите БРИКС с помощью видеосвязи

сегодня, 18:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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В Кремле наконец-то окончательно ответили, поедет ли Путин на сами БРИКС, который пройдет в ЮАР. Спикер российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Лавров будет работать на площадке БРИКС, а Путин – с помощью видеосвязи. Об этом сообщают российские СМИ.

В Кремле окончательно ответили, поедет ли Путин на саммит БРИКС

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Что касается президента Путина – он подразумевает принять участие с помощью видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров. Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите", — сказал спикер президента.


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Известно, что в ЮАР пройдет саммит БРИКС, станет одним из самых масштабных. Лидерам стран Юга разослано 70 приглашений. Но некоторые западные страны не получили приглашения. Речь идет о США, Великобритании и Франции.
До последнего участие в саммите российского президента Владимира Путина оставалось под вопросом, ведь главу Кремля в ЮАР могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин может получить новый ордер на арест от Гааги. Международный уголовный суд может выдать новые ордера на арест российского диктатора Владимира Путина за преступления наемников ППК "Вагнера", пишет "Голос Америки", ссылаясь на опрошенных экспертов.

В материале говорится, что после провала бунта "вагнеровцев" Путин сделал ряд заявлений, фактически подтвердивших, что все действия наемников были согласованы с Кремлем. Более того, российский президент публично заявил, что ЧВК "Вагнер" финансировался за счет государственного бюджета России.

Как отметил глава МКС Петр Гофманский, получит ли Путин новые ордера на арест, будет зависеть прежде всего от решений и действий прокурора Международного уголовного суда. Прокурор может обратиться к судейским судьям МКС, которые уже скажут, есть ли основания для выдачи нового ордера.    



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Источник: https://t.me/zvezdanews/126135
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