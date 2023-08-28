В Кремле определились с конкурентами Путина на выборах 2024-го: в СМИ появился список

В администрации президента РФ уже приняли решение о конкурентах российского диктатора Владимира Путина на президентских выборах, которые должны состояться в следующем году. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Медуза", со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Отмечается, что при отборе потенциальных конкурентов одним из главных критериев стал возраст, чтобы Путин не выглядел слишком старым на фоне остальных претендентов на президентский пост. Якобы среди кандидатов не должно быть политиков, которым меньше 50 лет.

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По словам источников, в Кремле рассчитывают, что уже традиционно в президентской гонке будут участвовать представители таких партий, как КПРФ, ЛДПР и "Новых людей". Шансов у них победить, естественно, нет никаких. Их задача лишь создавать фон демократичности и прозрачности выборов.

В материале говорится, что кандидатом от КПРФ Кремль видит несменного лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова, от ЛДПР – заменившего покойного Владимира Жириновского Леонида Слуцкого, а от "Новых людей" — Алексея Нечаева. При этом говорится, что с последним у Кремля пока что ситуация складывается сложнее всего, ведь согласовать все нюансы пока не удалось. Вместо себя Нечаев предлагает вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, который баллотируется в мэры Москвы. Но путинский режим эта кандидатура не устраивает.

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