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В Кремле отказались комментировать новое заявление Зеленского: какой неудобный вопрос задали Пескову

Песков отказался отвечать на заявление Зеленского об отправке 30 тысяч военных из КНДР в РФ

27 июля 2026, 13:05
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Slava Kot

В Кремле отказались комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном привлечении северокорейских военных к войне против Украины. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным отвечать на такие утверждения.

В Кремле отказались комментировать новое заявление Зеленского: какой неудобный вопрос задали Пескову

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос от журналистов прокомментировать слова Зеленского, ранее заявившего, что Россия рассматривает возможность привлечения до 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. В ответ спикер Кремля заявил, что не будет отвечать на этот вопрос.

"Не считаю необходимым комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах", — сказал Песков.

Ранее президент Украины заявил, что из-за значительных потерь российской армии и проблем с пополнением личного состава Кремль может прибегнуть к новому этапу военного сотрудничества с КНДР. По словам Зеленского, речь идет о возможном прибытии в Россию около 30 тысяч северокорейских военных.

Зеленский также отметил, что в Воронежской области уже ведется подготовка к их приему. Кроме того, по его словам, Северная Корея может передать России дополнительные пусковые установки для баллистических ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на предложение Украины о воздушном перемирии, предусматривающем отсутствие украинских и российских ударов.

Также "Комментарии" писали, как Путин ответил на предложение президента Казахстана Токаева о мире в Украине. Аналитики Института изучения войны объяснили, к чему Кремль на самом деле готовит россиян.



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