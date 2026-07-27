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У Кремлі відмовилися коментувати нову заяву Зеленського: яке незручне питання поставили Пєскову

Пєсков відмовився відповідати на заяву Зеленського про відправку 30 тисяч військових з КНДР до РФ

27 липня 2026, 13:05
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Slava Kot

У Кремлі відмовилися коментувати заяву президента України Володимира Зеленського про можливе залучення північнокорейських військових до війни проти України. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що не вважає за потрібне відповідати на такі твердження.

У Кремлі відмовилися коментувати нову заяву Зеленського: яке незручне питання поставили Пєскову

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання від журналістів прокоментувати слова Зеленського, який раніше заявив, що Росія розглядає можливість залучення до 30 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї. У відповідь речник Кремля заявив, що не буле відповідати на це питання.

"Не вважаю за необхідне коментувати. Не Зеленському говорити про наші плани", — сказав Пєсков.

Раніше президент України заявив, що через значні втрати російської армії та проблеми з поповненням особового складу Кремль може вдатися до нового етапу військової співпраці з КНДР. За словами Зеленського, йдеться про можливе прибуття до Росії близько 30 тисяч північнокорейських військових.

Зеленський також зазначив, що у Воронезькій області вже ведеться підготовка до їхнього прийому. Крім того, за його словами, Північна Корея може передати Росії додаткові пускові установки для балістичних ракет.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Кремля на пропозицію України про повітряне перемир’я, яке передбачатиме відсутність українських та російських ударів.

Також "Коментарі" писали, як Володимир Путін відповів на пропозицію президента Казахстану Токаєва про мир в Україні. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, до чого Кремль насправді готує росіян.



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