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В Кремле отказались от всех мифов – признали – ведут войну за уничтожение Украины

Дмитрий Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины, против которой Россия ведет войну

сегодня, 11:40
Автор:

Кравцев Сергей
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С начала полномасштабной войны России против Украины заметно оживился бывший премьер-министр РФ, а ныне заместитель главы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Соратник Путина стал одним из спикеров Кремля. Он через свой телеграмм-канал теперь постоянно забрасывает в информационное пространство пропагандистские тезисы. Так сегодня Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины. Как перелает портал "Комментарии", российский политик у себя в Телеграмм написал, что удивился сообщению, в котором Киев по ленд-лизу хочет получать от своих партнеров сниженный природный газ, но при этом Украина хочет оплатить СПГ через 2 года.               

В Кремле отказались от всех мифов – признали – ведут войну за уничтожение Украины

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

По словам Медведева, это большой вопрос, что через два года Украине удастся сдержать обещанное, ведь, кто сказал, что вообще через два года такое государство будет существовать на карте мира.

Медведев добавил, что американцам всё равно, потому что они сильно вложились проект "анти Россия" и не считают денег.

Здесь стоит отметить, такое заявление Дмитрия Медведева – это фактическое признание того, что целью Кремля есть полное уничтожение Украины и причина войны – это не мифическое "освобождение жителей Донбасса", это "не угроза расширения НАТО на восток", это не выдумки о "неонацистах". Все это лишь пропагандистское тезисы, а истинная цель войны – это уничтожение украинской нации и уничтожения украинской государственности.

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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/111
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сегодня, 12:07

Якби світ бачив, як Зерошенко виконує свої передвиборчи обіцянки, поважає гідність українців - нападу не було. Той, хто бреше як Путін, стане останнім президентом. Хотіли скасувати інститут президентства, все жадібність заважала. Тепер він стане Нарцісовим могильником країни.

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