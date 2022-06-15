В Пентагоне рассказали, осталась ли у Путина цель захватить всю Украину

На повестке дня в Кремле остается план по захвату как минимум значительной части Украины, но не исключено, что у Путина остаются надежды, что можно оккупировать и всю Украину. Об этом заявил во вторник замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на агентство "Reuters".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Колин Кал высказал мнение, что Путин до сих пор ставит перед своими войсками продвижение вглубь Украины. У него цели е изменились – он хочет установить контроль над большей частью Украины или же попытаться и вовсе взять всю страну. Вот только эти цели теперь для Путина недостижимы.

В Пентагоне считают, что единственное на что могут рассчитывать в России – это на тактический успех на отдельных направлениях в ходе войны, но это никак не может повлиять на те стратегические цели, которые ставились Москвой перед 24 февраля. Этих грандиозных целей россиянам не удастся достичь в Украине.

Очень похожи в оценках и военные аналитики британской разведки. Там считаю, что за 100 дней войны Россия так и не достигла ни одной стратегической цели. Тем не менее, Кремль имеет тактические успехи. Лондон также считает, что политическая цель Москвы состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

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