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В Пентагоне рассказали, осталась ли у Путина цель захватить всю Украину

У Путина все еще есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну

сегодня, 07:16
Автор:

Кравцев Сергей
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На повестке дня в Кремле остается план по захвату как минимум значительной части Украины, но не исключено, что у Путина остаются надежды, что можно оккупировать и всю Украину. Об этом заявил во вторник замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на агентство "Reuters".

В Пентагоне рассказали, осталась ли у Путина цель захватить всю Украину

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Колин Кал высказал мнение, что Путин до сих пор ставит перед своими войсками продвижение вглубь Украины. У него цели е изменились – он хочет установить контроль над большей частью Украины или же попытаться и вовсе взять всю страну. Вот только эти цели теперь для Путина недостижимы.                               

В Пентагоне считают, что единственное на что могут рассчитывать в России – это на тактический успех на отдельных направлениях в ходе войны, но это никак не может повлиять на те стратегические цели, которые ставились Москвой перед 24 февраля. Этих грандиозных целей россиянам не удастся достичь в Украине. 

Очень похожи в оценках и военные аналитики британской разведки. Там считаю, что за 100 дней войны Россия так и не достигла ни одной стратегической цели. Тем не менее, Кремль имеет тактические успехи. Лондон также считает, что политическая цель Москвы состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

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Источник: https://www.reuters.com/
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