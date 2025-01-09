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Лиля Воробьева
В случае сворачивания отношений с ЕАЭС в Армении поднимутся цены на энергию и продовольствие, а экспорт страны сократится на 70-80%, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова цитируют русские паблики.
Алексей Оверчук (фото из открытых источников)
Законопроект о вступлении в Евросоюз ставит Ереван перед выбором, добавил он. По его словам, ЕАЭС и ЕС несовместимы.
Также "Комментарии" ранее писали о том, что у Путина отреагировали на желание Армении вступить в ЕС. Возможное присоединение Армении к Евросоюзу – это ее суверенное право, но быть членом двух разных организаций невозможно. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Известно, что правительство Армении на своем заседании одобрило проект закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".
Министр отметил, что рекомендует дать положительный ответ по законопроекту. Он также отметил, что в последние годы у Армении и ЕС были достаточно интенсивные и динамичные отношения.
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