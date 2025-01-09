В случае сворачивания отношений с ЕАЭС в Армении поднимутся цены на энергию и продовольствие, а экспорт страны сократится на 70-80%, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Его слова цитируют русские паблики.

Алексей Оверчук (фото из открытых источников)

Законопроект о вступлении в Евросоюз ставит Ереван перед выбором, добавил он. По его словам, ЕАЭС и ЕС несовместимы.

Также "Комментарии" ранее писали о том, что у Путина отреагировали на желание Армении вступить в ЕС. Возможное присоединение Армении к Евросоюзу – это ее суверенное право, но быть членом двух разных организаций невозможно. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Что значит это членство (Армении) в ЕС? Сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членом двух разных организаций, гипотетически размышляя — это невозможно", — сказал главный рупор Кремля.

Известно, что правительство Армении на своем заседании одобрило проект закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз".

"Законопроект о начале процесса членства Армении в ЕС был вынесен на обсуждение Национального Собрания как гражданская инициатива, и теперь правительство должно высказать свою позицию", — заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Министр отметил, что рекомендует дать положительный ответ по законопроекту. Он также отметил, что в последние годы у Армении и ЕС были достаточно интенсивные и динамичные отношения.

"Они были очень насыщенными и охватывали разные сферы. ЕС неоднократно выражал свою решительную политическую поддержку демократии в Армении. ЕС, по сути, принимает участие в обеспечении безопасной среды вокруг Армении. Я имею в виду развертывание гражданской мониторинговой миссии ЕС", — сказал Мирзоян.

