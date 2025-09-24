В Кремле отличились новым ультиматумом о встрече Зеленского и Путина: детали

В Кремле озвучили обновленную позицию по поводу вероятной встречи между кремлевским правителем Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер вроде бы и дальше готов к личным переговорам. В то же время, в заявлении прозвучало важное условие.

Фото: из открытых источников

Песков заявил, что без тщательной предварительной подготовки такая встреча рискует превратиться в "пустую пиар-акцию, которая терпит неудачу". Такой подход демонстрирует, что Кремль не поддерживает открытого диалога без предварительных договоренностей на техническом уровне. По мнению Москвы, саммит на самом высоком уровне должен лишь формально утвердить согласованные пункты, разработанные экспертами.

Это прямо противоречит позиции Украины, которая неоднократно призывала к прямым переговорам без дополнительных условий и затягиваний, считая, что только такой разговор может способствовать реальному прекращению войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире Fox News подчеркнул, что Москва уклоняется от переговоров. Он отметил, что Киев вместе с западными партнерами предлагал несколько нейтральных стран как площадки для личной встречи с Путиным. Среди таких – Австрия, Швейцария, Турция, Саудовская Аравия, Катар и даже Казахстан.

В то же время Зеленский категорически отверг идею встречи в Москве, считая ее очередной попыткой Кремля затянуть процесс. Украина же, со своей стороны, демонстрирует готовность к переговорам где угодно — при условии, что это будет реальный шаг к миру, а не имитация дипломатии.

Как уже писали "Комментарии", возможности Украины самостоятельно производить высокоточное вооружение, позволяющее эффективно поражать цели в глубоком тылу России, существенно повлияли на изменение позиции Дональда Трампа в отношении войны. Об этом в эфире Радио NV заявил военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.