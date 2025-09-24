logo_ukra

У Кремлі відзначилися новим ультиматумом про зустріч Зеленського і Путіна: деталі

У Кремлі знову заговорили про можливість зустрічі Путіна із Зеленським, однак реальних кроків до організації перемовин досі не зроблено

24 вересня 2025, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У Кремлі озвучили оновлену позицію щодо ймовірної зустрічі між  кремлівським правителем Володимиром Путіним та главою України Володимиром Зеленським. Як повідомляють російські ЗМІ, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков наголосив, що російський лідер начебто й надалі готовий до особистих перемовин. Водночас у заяві пролунала важлива умова.

У Кремлі відзначилися новим ультиматумом про зустріч Зеленського і Путіна: деталі

Фото: з відкритих джерел

Пєсков заявив, що без ретельної попередньої підготовки така зустріч ризикує перетворитися на "порожню піар-акцію, яка зазнає невдачі". Такий підхід вкотре демонструє, що Кремль не підтримує відкритого діалогу без попередніх домовленостей на технічному рівні. На думку Москви, саміт на найвищому рівні має лише формально затвердити вже узгоджені пункти, розроблені експертами.

Це прямо суперечить позиції України, яка неодноразово закликала до прямих перемовин без додаткових умов і затягувань, вважаючи, що лише така розмова може сприяти реальному припиненню війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський в ефірі Fox News підкреслив, що Москва ухиляється від переговорів. Він зазначив, що Київ разом із західними партнерами пропонував кілька нейтральних країн як майданчики для особистої зустрічі з Путіним. Серед таких — Австрія, Швейцарія, Туреччина, Саудівська Аравія, Катар та навіть Казахстан.

Водночас Зеленський категорично відкинув ідею зустрічі в Москві, вважаючи її черговою спробою Кремля затягнути процес. Україна ж, зі свого боку, демонструє готовність до перемовин будь-де — за умови, що це буде реальний крок до миру, а не імітація дипломатії.

Як вже писали "Коментарі", можливості України самостійно виготовляти високоточне озброєння, яке дозволяє ефективно вражати цілі в глибокому тилу Росії, суттєво вплинули на зміну позиції Дональда Трампа щодо війни. Про це в ефірі Радіо NV заявив військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

 



