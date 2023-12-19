В Кремле отреагировали на 12 пакет санкций против России: заявили о безумии

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции против России, касающиеся запрета на российские алмазы. По словам российского чиновника, такие действия против РФ являются "санкционным безумием". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Запад после долгих дебатов объявил о 12 пакете санкций против России. В нем ЕС ввел запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или трансфер алмазов из России. Кроме того, под санкции попали еще три десятка организаций, поддерживающих ВПК РФ.

Несмотря на это, Дмитрий Песков открыто заявил, что Россия не будет соблюдать санкции и будет искать пути преодоления запретов.

"У России есть варианты обойти санкции ЕС в отношении алмазов, они будут реализованы", — сказал Песков.

Спикер Кремля высказал мнение, что санкционные ограничения против России у Запада истекают.

"12-й пакет санкций ЕС против РФ свидетельствует, что ресурс областей, в отношении которых можно вводить ограничения, исчерпывается", – сообщил Дмитрий Песков.

Таким образом, чиновник отреагировал на санкции против российского сообщества "Знание", которое Песков назвал "санкционным безумием". Также в санкционные списки попали российские пропагандистские каналы и более 60 физических лиц, поддерживающих российскую агрессию.

Напомним, что предыдущий 11 пакет санкций против России Запад принял еще в июне 2023 года. Он был рассчитан на создание механизма, который усилит давление на выполнение предыдущих санкций и уменьшит возможности России обходить ограничения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского раскритиковали неэффективность санкций против России.

Также "Комментарии" писали, что в Германии призвали возобновить сотрудничество с Россией.