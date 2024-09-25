В Кремле отреагировали на бои вокруг Угледара: как оценили обстановку

В Кремле отреагировали на ситуацию возле Угледара. Так, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков назвал все происходящее вокруг украинского города – "положительной динамикой" для российских войск.

Дмитрий Песков

Официальный представитель Путина также заявил, что в Кремле пристально наблюдают за происходящим в Угледаре.

"Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны", — сказал Песков.

При этом росСМИ утверждают, что 24 сентября российские войска зашли в Угледар и постепенно продвигаются из окраин к центру города.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ будут выходить из Угледара, чтобы не попасть в окружение. Такое решение может быть принято в течение ближайших часов или суток.

Также "Комментарии" рассказывали , что ситуация в Угледаре является одной из самых сложных за последние несколько дней, хотя мы знаем, что к попытке окружить этот населенный пункт враг прибегал и раньше. Известно, что вчера отдельные группы российских бойцов вошли с востока в Угледар. Так что динамика не в нашу пользу. Впрочем, как отмечают эксперты, пока речь о полном окружении Сил обороны не идет.

В то же время известно, что в последние недели ситуация для Сил обороны и ВСУ, которые удерживали город на протяжении более двух с половиной лет, стала крайне неблагоприятной. Как подчеркнули эксперты, российские войска продвигаются по двум направлениям: с запада и северо-востока и эти маневры создают реальную угрозу окружения. То есть это не полуокружение, там есть угроза физического окружения, не оперативного.



