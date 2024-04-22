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Ткачик Олеся
Минобороны РФ примет все необходимые меры для обеспечения безопасности России в случае размещения ядерного оружия на территории Польши, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Таким образом он отреагировал на интервью изданию Fakt президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что ели союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на территории Польши для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, то Варшава к этому готова.
Польский президент также сообщил, что вопрос размещения в стране американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров".
Ранее власти Польши уже выражали готовность разместить на территории страны ядерное оружие США. Например, экс-премьер Матеуш Моравецкий отмечал, что в ответ на размещение российского ядерного оружия в Беларуси Польша заинтересована в размещении американского ядерного оружия. Он также говорил, что Польша обращается ко всем странам НАТО с просьбой принять участие в программе обмена ядерным оружием. При этом Моравецкий добавлял, что окончательное решение будет зависеть от американских и натовских партнеров.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ начала подготовку к войне со странами НАТО.
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