Минобороны РФ примет все необходимые меры для обеспечения безопасности России в случае размещения ядерного оружия на территории Польши, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

"Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", — сказал Песков.

Таким образом он отреагировал на интервью изданию Fakt президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что ели союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на территории Польши для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, то Варшава к этому готова.

"Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику", — отметил Дуда.

Польский президент также сообщил, что вопрос размещения в стране американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров".

Ранее власти Польши уже выражали готовность разместить на территории страны ядерное оружие США. Например, экс-премьер Матеуш Моравецкий отмечал, что в ответ на размещение российского ядерного оружия в Беларуси Польша заинтересована в размещении американского ядерного оружия. Он также говорил, что Польша обращается ко всем странам НАТО с просьбой принять участие в программе обмена ядерным оружием. При этом Моравецкий добавлял, что окончательное решение будет зависеть от американских и натовских партнеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ начала подготовку к войне со странами НАТО.



