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В Кремле отреагировали на готовность Польши разместить у себя ядерное оружие

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности размещения на территории страны ядерного оружия. При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в этом случае будут «приняты все необходимые меры»

22 апреля 2024, 13:17 comments1803
Автор:
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Ткачик Олеся
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Минобороны РФ примет все необходимые меры для обеспечения безопасности России в случае размещения ядерного оружия на территории Польши, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на готовность Польши разместить у себя ядерное оружие

Дмитрий Песков

"Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность",
— сказал Песков.

Таким образом он отреагировал на интервью изданию Fakt президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что ели союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на территории Польши для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, то Варшава к этому готова.

"Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе и у нас тоже есть обязательства в этом плане, то есть мы просто реализуем общую политику",
— отметил Дуда.

Польский президент также сообщил, что вопрос размещения в стране американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров".

Ранее власти Польши уже выражали готовность разместить на территории страны ядерное оружие США. Например, экс-премьер Матеуш Моравецкий отмечал, что в ответ на размещение российского ядерного оружия в Беларуси Польша заинтересована в размещении американского ядерного оружия. Он также говорил, что Польша обращается ко всем странам НАТО с просьбой принять участие в программе обмена ядерным оружием. При этом Моравецкий добавлял, что окончательное решение будет зависеть от американских и натовских партнеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ начала подготовку к войне со странами НАТО.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/957106
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