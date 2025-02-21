Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с тезисом о том, что новая администрация США заняла пророссийские позиции.

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"Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира. И, конечно же, поскольку многие не остаются равнодушными, это находит свое отражение в очень эмоциональных высказываниях", — заявил Песков, комментируя высказывания американских чиновников, в том числе и Марко Рубио.

При этом Песков подчеркнул, что позиция России относительно Украины и ее властей остается прежней, она не меняется.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин остается открытым для урегулирования вокруг Украины посредством мирных переговоров.

"Мы имеем наши цели, цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами, и мы готовы достигать этих целей посредством мирных переговоров. Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным, тем более, что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая, скорее, оно порождает отвратительную, действительно, коррупциогенную атмосферу", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков прокомментировал информацию о возможной встрече кремлевского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Как заявил Песков, пока нет никакой информации о том, когда и где такая встреча может состояться. При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что есть желание двух президентов, которое они выразили.



