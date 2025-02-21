Спикер
кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не
согласны с тезисом о том, что новая администрация США заняла пророссийские
позиции.
Россия
"Понятно,
что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг
киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет
заниматься налаживанием мира. И, конечно же, поскольку многие не остаются
равнодушными, это находит свое отражение в очень эмоциональных
высказываниях", — заявил Песков, комментируя высказывания американских чиновников,
в том числе и Марко Рубио.
При этом Песков
подчеркнул, что позиция России относительно Украины и ее властей остается
прежней, она не меняется.
Он подчеркнул,
что президент РФ Владимир Путин остается открытым для урегулирования вокруг
Украины посредством мирных переговоров.
"Мы имеем
наши цели, цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими
национальными интересами, и мы готовы достигать этих целей посредством мирных
переговоров. Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным, тем
более, что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и
весьма низкая, скорее, оно порождает отвратительную, действительно,
коррупциогенную атмосферу", — сказал Песков.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что
Песков прокомментировал информацию о возможной встрече кремлевского диктатора
Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Как заявил
Песков, пока нет никакой информации о том, когда и где такая встреча может
состояться. При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что есть желание
двух президентов, которое они выразили.
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