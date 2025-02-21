logo

BTC/USD

98496.35

ETH/USD

2800.43

LTC/USD

135.19

USD/UAH

41.83

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле отреагировали на критику властей Украины со стороны американских чиновников
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле отреагировали на критику властей Украины со стороны американских чиновников

Песков считает, что позиция американцев касательно войны, не является пророссийской

сегодня, 12:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с тезисом о том, что новая администрация США заняла пророссийские позиции.

В Кремле отреагировали на критику властей Украины со стороны американских чиновников

Россия

"Понятно, что мало кто может оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг киевского режима, который исключает возможность мирных переговоров и не хочет заниматься налаживанием мира. И, конечно же, поскольку многие не остаются равнодушными, это находит свое отражение в очень эмоциональных высказываниях", — заявил Песков, комментируя высказывания американских чиновников, в том числе и Марко Рубио.

При этом Песков подчеркнул, что позиция России относительно Украины и ее властей остается прежней, она не меняется.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин остается открытым для урегулирования вокруг Украины посредством мирных переговоров.

"Мы имеем наши цели, цели, связанные с нашей национальной безопасностью, с нашими национальными интересами, и мы готовы достигать этих целей посредством мирных переговоров. Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным, тем более, что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая, скорее, оно порождает отвратительную, действительно, коррупциогенную атмосферу", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков прокомментировал информацию о возможной встрече кремлевского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Как заявил Песков, пока нет никакой информации о том, когда и где такая встреча может состояться. При этом спикер кремлевского диктатора подчеркнул, что есть желание двух президентов, которое они выразили.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/1010158
Теги:

Новости

Все новости