В Кремле отреагировали на нового президента Финляндии, отказавшегося от диалога с Путиным

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет поздравлять с победой нового президента Финляндии Александра Стубба из-за пребывания страны в списке "недружественных" к России. Сам президент Финляндии отметил, что не желает вести диалог с президентом России.



Реакция Кремля на нового президента Финляндии. Фото из открытых источников

11 февраля в Финляндии состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого победил кандидат от "Коалиционной партии" Александр Стубб. В одном из первых своих выступлений на должности президента Стубб отметил, что не видит смысла в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

"Довольно очевидно, что трудно вести любой политический диалог с Путиным, пока Россия ведет агрессивную войну против Украины. Поэтому я не вижу никакой связи ни с ним, ни с российским политическим руководством в ближайшем будущем", — сказал Стубб.

В Кремле отреагировали на нового президента Финляндии и заявили, что Владимир Путин не поздравит Александра Стубба с победой на выборах. Песков выразил надежду, что у Стубба будет "взвешенный подход к финско-российским отношениям", но по словам спикера Кремля президент Финляндии сделал "очень недружественные заявления" в отношении к России.

Российские СМИ сразу после победы начали придумывать разные термины для нового президента Финляндии Александра Стубба: "проевропейский нарцисс", "кувалда России" и "критик России".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Финляндии показывают рекордно негативное отношение к России.

Также "Комментарии" писали, что финны забрали у россиян поезда, чем вызвали панику в Москве.