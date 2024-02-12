В Кремле отреагировали на нового президента Финляндии, отказавшегося от диалога с Путиным

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет поздравлять с победой нового президента Финляндии Александра Стубба из-за пребывания страны в списке "недружественных" к России. Сам президент Финляндии отметил, что не желает вести диалог с президентом России.
Реакция Кремля на нового президента Финляндии. Фото из открытых источников
11 февраля в Финляндии состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого победил кандидат от "Коалиционной партии" Александр Стубб. В одном из первых своих выступлений на должности президента Стубб отметил, что не видит смысла в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
В Кремле отреагировали на нового президента Финляндии и заявили, что Владимир Путин не поздравит Александра Стубба с победой на выборах. Песков выразил надежду, что у Стубба будет "взвешенный подход к финско-российским отношениям", но по словам спикера Кремля президент Финляндии сделал "очень недружественные заявления" в отношении к России.
Российские СМИ сразу после победы начали придумывать разные термины для нового президента Финляндии Александра Стубба: "проевропейский нарцисс", "кувалда России" и "критик России".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Финляндии показывают рекордно негативное отношение к России.
Также "Комментарии" писали, что финны забрали у россиян поезда, чем вызвали панику в Москве.
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