В Кремле отреагировали на новые мирные предложения Зеленского: что ответили

В Кремле заявили, что не получали из-за дипломатических каналов новых предложений президента Украины Владимира Зеленского по завершению войны. Так, в Москве отреагировали на слова украинского лидера о подготовке новых инициатив для мирных переговоров с участием США.

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона не передавала Москве предложения Киева по мирным переговорам.

"США не передавали России через дипломатические каналы предложения Зеленского по завершению украинского конфликта", — сказал Рябков.

Представитель МИД РФ уточнил, что российская сторона при необходимости сможет организовать визит зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Стива Виткоффа в Москву для новых переговоров.

"Я считаю, что вопрос остается в поле зрения, периодически появляются вбросы по этому поводу. Мы сможем оперативно организовать прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы", — добавил Рябков.

Накануне Зеленский в интервью CNN сообщил, что Украина подготовила новые предложения по мирному процессу и ознакомила с ними американскую сторону. Президент не раскрыл деталей инициативы, указав, что Киеву нужно более активное участие Вашингтона в переговорах.

По словам Зеленского, ключевой проблемой остается позиция Кремля. Как пояснил президент, Владимир Путин пока не демонстрирует готовности прекратить войну, а давление на российского лидера недостаточно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на ультиматум Путина по Донбассу. Как пояснил президент, территориальные уступки Украины не могут гарантировать, что Россия снова не начнет войну через несколько лет. По его словам, отдача Донецкой области может создать дополнительные условия для нового нападения РФ.

Также "Комментарии" писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл правду о "срыве" мирных переговоров в 2022 году. Объяснил, что тогда сказал Зеленскому.