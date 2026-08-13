У Кремлі відреагували на нові мирні пропозиції Зеленського: що відповіли

У Кремлі заявили, що не отримували через дипломатичні канали нових пропозицій президента України Володимира Зеленського щодо завершення війни. Так у Москві відреагували на слова українського лідера про підготовку нових ініціатив для мирних переговорів за участю США.

Сергій Рябков. Фото з відкритих джерел

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що американська сторона не передавала Москві пропозицій Києва щодо мирних переговорів.

"США не передавали Росії через дипломатичні канали пропозиції Зеленського щодо завершення українського конфлікту", — сказав Рябков.

Представник МЗС РФ уточнив, що російська сторона за необхідності зможе організувати візит зятя американського лідера Дональда Трампа Джареда Кушнера та спецпосланника президента США Стіва Віткоффа до Москви для нових переговорів.

"Я вважаю, що питання залишається в полі зору, періодично з'являються вкидання щодо цього. Ми зможемо оперативно організувати прийом, коли стане зрозумілішим, якими є їхні реальні плани", — додав Рябков.

Напередодні Зеленський в інтерв’ю CNN повідомив, що Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу та вже ознайомила з ними американську сторону. Президент не розкрив деталей ініціативи, вказавши, що Києву потрібна активніша участь Вашингтона в переговорах.

За словами Зеленського, ключовою проблемою залишається позиція Кремля. Як пояснив президент, Володимир Путін наразі не демонструє готовності припинити війну, а тиск на російського лідера є недостатнім.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський відповів на ультиматум Путіна щодо Донбасу. Як пояснив президент, територіальні поступки України не можуть гарантувати, що Росія знову не почне війну через кілька років. За його словами, віддача Донецької області може створити додаткові умови для нового нападу РФ.

Також "Коментарі" писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкрив правду про "зрив" мирних переговорів у 2022 році. Пояснив, що насправді тоді сказав Зеленському.