В Кремле отреагировали на объявления Гутерриша персоной нон-грата: что предложили

В Кремле отреагировали на объявление генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата в Израиле. В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Израиль якобы не хочет допускать какой-либо роли ООН в урегулировании конфликта в секторе Газа, а также на всем Ближнем Востоке.

Антониу Гутерриш

"По сути, мы видим точку зрения Израиля, которая говорит о том, что Израиль не допускает какой-либо роли ООН. Действительно, ситуация крайне напряжённая в регионе, мы призываем всех к сдержанности", — заявил Песков.

Кроме того, спикер кремлевского диктатора заявил, что решением проблем ООН могло бы стать масштабное реформирование организации. Но, по его словам, для этого необходимо добиться консенсуса, что сделать крайне трудно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац запретил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу въезд в страну, объявив его персоной нон грата. Причиной такого решения явилось то, что Гутерреш не смог однозначно осудить нападение Ирана на Израиль. Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что тот, кто не осуждает преступные действия Ирана, не должен иметь права посещать Израиль. Помимо этого, министр раскритиковал генсека ООН за его позицию по поводу последних событий. В частности, по словам израильского дипломата, Гутерреш до сих пор не осудил массовые преступления, совершенные боевиками ХАМАС 7 октября.

В то же время известно, что недавно генсек ООН Гутерреш высказался по поводу ситуации на Ближнем Востоке, где призвал к прекращению огня. По его словам, этого важно добиться.





