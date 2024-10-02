Израиль принял неожиданное решение по поводу генсека ООН: что ему запретили

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац запретил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу въезд в страну, объявив его персоной нон грата. Причиной такого решения явилось то, что Гутерреш не смог однозначно осудить нападение Ирана на Израиль.



Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что тот, кто не осуждает преступные действия Ирана, не должен иметь права посещать Израиль.

"Каждый, кто не может однозначно осудить преступное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на землю Израиля", – написал Кац в X.

Также Кац раскритиковал генсека ООН за его позицию по поводу последних событий, в частности, по словам израильского дипломата, Гутерреш до сих пор не осудил массовые преступления, совершенные боевиками ХАМАС 7 октября.

"Генеральный секретарь, оказывающий поддержку террористам, насильникам и убийцам ХАМАС, "Хезболлы", хуситам, а теперь и флагману глобального терроризма — Ирану, запомнится как пятно в истории ООН", — добавил Кац.

Отметим, что недавно генсек ООН Гутерреш высказался по поводу ситуации на Ближнем Востоке, где призвал к прекращению огня.

"Я осуждаю расширение конфликта на Ближнем Востоке — эскалация за эскалацией. Это должно прекратиться. Нам очень нужно прекращение огня", — сказал Гутерреш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России нашли "виновников" в военном конфликте на Ближнем Востоке.

Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на ракетную атаку Ирана по Израилю. По словам бывшего президента США, мир близится к Третьей мировой войне.