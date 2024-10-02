Израиль принял неожиданное решение по поводу генсека ООН: что ему запретили

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Slava Kot
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац запретил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу въезд в страну, объявив его персоной нон грата. Причиной такого решения явилось то, что Гутерреш не смог однозначно осудить нападение Ирана на Израиль.
Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников
Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что тот, кто не осуждает преступные действия Ирана, не должен иметь права посещать Израиль.
Также Кац раскритиковал генсека ООН за его позицию по поводу последних событий, в частности, по словам израильского дипломата, Гутерреш до сих пор не осудил массовые преступления, совершенные боевиками ХАМАС 7 октября.
Отметим, что недавно генсек ООН Гутерреш высказался по поводу ситуации на Ближнем Востоке, где призвал к прекращению огня.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России нашли "виновников" в военном конфликте на Ближнем Востоке.
Также "Комментарии" писали о реакции Трампа на ракетную атаку Ирана по Израилю. По словам бывшего президента США, мир близится к Третьей мировой войне.
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