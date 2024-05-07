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В Кремле отреагировали на отказ стран ЕС ехать на инаугурацию Путина

Появилась реакция представителей РФ на решение стран ЕС игнорировать инаугурацию российского диктатора Владимира Путина.

сегодня, 11:55 comments3189
Автор:
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Slava Kot
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Большинство стран Европейского союза отказалось участвовать в инаугурации российского диктатора Владимира Путина. На это критически отреагировали в РФ и заявили, что такие действия стран ЕС являются "дешевым поведением". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на отказ стран ЕС ехать на инаугурацию Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

21 из 27 стран ЕС отказались ехать на инаугурацию Путина. Такую позицию европейских стран прокомментировал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Рябков назвал дешевым поведение ряда представителей Запада, отказавшихся присутствовать на церемонии инаугурации Путина", — передают слова Рябкова российские СМИ.

Сергей Рябков добавил, что Россия направив приглашение "недружественным странам" на инаугурацию Путина также отправила им "сигнал", что в Кремле придерживаются протокола.

На отказ принять участие большинства стран ЕС также отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что Россия не будет принимать никаких ответных мер за игнорирование инаугурации Владимира Путина.

Напомним, что среди стран ЕС только шесть стран согласились отправить свою делегацию в Россию. В позорный список попали Венгрия, Словакия, Греция, Кипр, Мальта и Франция. Еще одной страной, которая согласилась отправить своих представителей на инаугурацию Путина, стала Бельгия, однако от своих планов руководство европейского государства отказалось 7 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия заявила, что не отправит своих представителей в Россию на инаугурацию диктатора Путина, ведь не признает выборы президента в РФ.

Также "Комментарии" писали о восьми президентах, которые согласились приехать в Россию на 9 мая.



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