Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение некоторых стран-партнеров России подписать совместное заявление по итогам состоявшегося в Швейцарии Саммита мира. По словам Пескова, Москва примет во внимание позицию этих стран.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

15-16 июня в Швейцарии состоялся Саммит мира, на котором присутствовала 101 страна и международная организация из 160, которые были приглашены на международную конференцию. Из присутствующих 93 стран только 15 отказались подписать совместное коммюнике по итогам Саммита мира. Среди подписавшихся также оказались российские партнеры, в том числе Сербия, Венгрия и Турция.

Во время пресс-конференции с журналистами спикера Кремля Дмитрия Пескова спросили, сможет ли позиция этих стран повлиять на отношения с Россией и окончательно их испортить.

"Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем учитывать позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно", — сказал Песков.

Напомним, что совместное заявление не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индонезия, Индия, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Южная Африка, Саудовская Аравия и Таиланд. Ирак и Иордания подписали коммюнике Саммита мира, однако со временем отозвали свои подписи.

Совместное заявление по итогам Саммита мира не обязывает ни одну из стран к каким-либо шагам, однако указывает на поддержку основных пунктов, которые были рассмотрены на мирной конференции: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение украинских детей и обмен пленными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия объяснила, почему ее делегация приехала на Саммит мира, однако не подписала совместное заявление по его итогам.

Также "Комментарии" писали, что в России разозлились через два слова на Саммите мира в Швейцарии.