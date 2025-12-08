Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за новым раундом переговоров между Украиной и США по мирному плану, предложенному администрацией Дональда Трампа. По его словам, для Кремля принципиально важно понять результаты последовавших после визита американских представителей в российскую столицу консультаций Киева и Вашингтона.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время разговора с журналистами заявил, что у Кремля нет информации о переговорах между украинской и американской сторонами относительно мирного предложения. По его словам, Москва ожидает информацию по встрече между представителями Украины и США.
Напомним, что после того, как в сеть попал мирный план США, написанный спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и помощником Путина Кириллом Дмитриевым, украинская делегация встретилась в Женеве с американской и сократила количество предложений до 20 из предыдущих 28.
2 декабря Путин принял в Москве Виткоффа и Кушнера, представивших российскому диктатору обновленную версию мирного плана. После этого американские представители провели серию встреч с украинскими чиновниками в США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лидеры ЕС просят Зеленского не сдавать Донбасс России.
Также "Комментарии" писали, что в Украине отреагировали на гнев Трампа по отношению к Зеленскому из-за мирного плана США.