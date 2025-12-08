В Кремле отреагировали на переговоры Украины и США: чего теперь ждет Москва

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за новым раундом переговоров между Украиной и США по мирному плану, предложенному администрацией Дональда Трампа. По его словам, для Кремля принципиально важно понять результаты последовавших после визита американских представителей в российскую столицу консультаций Киева и Вашингтона.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время разговора с журналистами заявил, что у Кремля нет информации о переговорах между украинской и американской сторонами относительно мирного предложения. По его словам, Москва ожидает информацию по встрече между представителями Украины и США.

"Вы знаете, что была проведена основательная работа в Москве на встрече Виткоффом и с Кушнером. И затем Виткофф и Кушнер уже работали на основе тех результатов, которые были достигнуты в Москве, уже работали с делегацией украинских переговорщиков во главе с Умеровым. Вот сейчас нам важно понять, какие результаты этой работы", — сказал Песков.

Напомним, что после того, как в сеть попал мирный план США, написанный спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и помощником Путина Кириллом Дмитриевым, украинская делегация встретилась в Женеве с американской и сократила количество предложений до 20 из предыдущих 28.

2 декабря Путин принял в Москве Виткоффа и Кушнера, представивших российскому диктатору обновленную версию мирного плана. После этого американские представители провели серию встреч с украинскими чиновниками в США.

