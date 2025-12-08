У Кремлі відреагували на переговори України та США: чого тепер чекає Москва

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва уважно стежить за новим раундом переговорів між Україною та США щодо мирного плану, запропонованого адміністрацією Дональда Трампа. За його словами, для Кремля принципово важливо зрозуміти результати консультацій Києва та Вашингтона, які відбулися після візиту американських представників до російської столиці.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час розмови з журналістами заявив, що Кремль не має інформації про переговори між українською та американською сторонами щодо мирної пропозиції. За його словами, Москва очікує інформації з зустрічі між представниками України та США.

"Ви знаєте, що було проведено ґрунтовну роботу в Москві на зустрічі Вїткоффом і з Кушнером. І потім Віткофф і Кушнер уже працювали на основі тих результатів, які були досягнуті в Москві, вже працювали з делегацією українських переговорників на чолі з Умеровим. Ось зараз нам важливо зрозуміти, які результати цієї роботи", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що після того, як у мережу потрапив мирний план США, який був написаний спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та помічником Путіна Кирилом Дмитрієвим, українська делегація зустрілася в Женеві з американською та скоротила кількість пропозицій до 20 з попередніх 28.

2 грудня Путін прийняв у Москві Віткоффа та Кушнера, які представили російському диктатору оновлену версію мирного плану. Після цього американські представники провели серію зустрічей з українськими посадовцями в США.

