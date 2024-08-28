В Кремле отреагировали на план Зеленского победить Россию

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявления украинского руководства о победе над Россией не являются новыми. По его словам, Москва продолжает войну против Украины, пока не будут достигнуты все цели, поставленные в Кремле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Владимир Зеленский заявил, что Курская операция является частью плана заставить Россию закончить войну в Украине. На эти заявления отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, который назвал сообщения о плане "победы над Россией" от украинского руководства не новыми. По словам, представителя Путина, Россия и дальше будет воевать против Украины.
Также Песков заявил, что события в Курской области не изменили ситуацию в войне, а Кремль не видит предпосылок мирных переговоров, которые могли бы закончить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о предстоящем разговоре с президентом США, в котором президент представит план, который может привести к окончанию войны в Украине. По словам президента, этот план нужно не только принять, но и выполнить, чтобы вынудить Россию закончить войну.
Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Зеленского о готовности Украины к мирным переговорам с Россией. В нем президент назвал условия Украины.
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