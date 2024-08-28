В Кремле отреагировали на план Зеленского победить Россию

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявления украинского руководства о победе над Россией не являются новыми. По его словам, Москва продолжает войну против Украины, пока не будут достигнуты все цели, поставленные в Кремле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что Курская операция является частью плана заставить Россию закончить войну в Украине. На эти заявления отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, который назвал сообщения о плане "победы над Россией" от украинского руководства не новыми. По словам, представителя Путина, Россия и дальше будет воевать против Украины.

"Мы отдаем себе отчет в сущности этого киевского режима. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию и достигнем всех поставленных целей", — сказал Песков.

Также Песков заявил, что события в Курской области не изменили ситуацию в войне, а Кремль не видит предпосылок мирных переговоров, которые могли бы закончить войну в Украине.

"Сейчас более чем очевидно, что каких-либо предпосылок для таких переговоров нет", — добавил представитель Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о предстоящем разговоре с президентом США, в котором президент представит план, который может привести к окончанию войны в Украине. По словам президента, этот план нужно не только принять, но и выполнить, чтобы вынудить Россию закончить войну.

Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Зеленского о готовности Украины к мирным переговорам с Россией. В нем президент назвал условия Украины.





