В Кремле отреагировали на предложение завершить войну по «корейскому сценарию»

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича о том, что война в Украине будет завершена по корейскому сценарию. В частности, Песков заявил, что Москва исходит из того, что "специальная военная операция" РФ в Украине должна закончиться достижением всех поставленных целей.

Дмитрий Песков

"Разумеется, у всех политиков, опытных политиков, знающих политиков могут быть свои точки зрения на конфликт вокруг Украины. Мы исходим из того, что "специальная военная операция" должна закончиться достижением всех поставленных целей, — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Сербии Александр Вучич предположил, что война в Украине может завершиться по так называемому "корейскому сценарию", когда после завершения активных боевых действий конфликт останется нерешенным на долгие годы. Именно поэтому, сказал Вучич, борьба будет за каждую деревню и каждый город, и она будет становиться все более ожесточенной и все сильнее. Будет достигнут "корейский сценарий", и потом это продлится 10, 20, 30, 50 лет без окончательного решения. Так же, как когда-то была поделена Северная и Южная Корея — когда-то единственная страна, заявил президент Сербии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в мире снова поднимают тему "заморозки" войны в Украине. Среди всего прочего предлагают и так называемый "корейский сценарий", когда боевые действия прекращены, но мирный договор не подписан. При "корейском сценарии" обе враждующие стороны истощены настолько, что уже не могут проводить никаких боевых действий.



