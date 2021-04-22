В Кремле отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили о предложении украинского президента Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. По словам спикера Кремля, пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, российский лидер даст ответ самостоятельно. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на ТАСС.

Владимир Путин - фото из открытых источников

"Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если посчитает необходимым", — заявил Песков.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечером 20 апреля видеообращение, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Как сообщалось, ранее Спикер украинской делегации в минской ТКГ и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что президент России Владимир Путин во время ежегодного послания к Совету федерации сделал беспрецедентное заявление за последние 20 лет. По его словам, массовое стягивание Россией войск к восточным границам Украины является стратегической кампанией по дезинформации против нашей страны со стороны Кремля. Арестович отметил, что Путин решил занять пассивно-агрессивную позицию. Он обратил внимание на деталь в послании президента страны-агрессора, а именно тот факт, что 95% его выступления были посвящены внутренним делам России. Беспрецедентной Арестович назвал фразу Путина о том, что Россия выступает за политику без конфликтов.

Также портал "Комментарии" писал, что Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер согласился принимать участие в саммите с президентом США Джо Байденом. По его словам, Путин согласился на это из-за того, что вопросы климата являются одними из наиболее приоритетных для РФ.















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