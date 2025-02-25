В Кремле отреагировали на принятие Совбезом ООН резолюции США по Украине

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на принятие Совбезом ООН резолюции США по Украине. При этом он подчеркнул, что на данный момент Соединенные Штаты занимают более сбалансированную позицию, которая направлена на урегулирование конфликта вокруг Украины.

Дмитрий Песков

При этом Песков не исключил, что после контактов Брюсселя и Вашингтона Европа тоже будет тяготеть к большему балансу в этом вопросе.

"Мы видим, что Соединенные Штаты занимают гораздо более сбалансированную позицию, которая действительно помогает усилиям, направленным на урегулирование конфликта вокруг Украины. Мы, безусловно, это приветствуем, мы считаем, что действительно такая сбалансированная позиция говорит о настоящем желании внести вклад в урегулирование", — сказал Песков.

В то же время спикер кремлевского диктатора добавил, что европейцы в вопросе установления мира в Украине "пока" движутся не в том направлении, что Соединенные Штаты.

"Что касается европейцев, то, конечно, заявления, которые делаются из Брюсселя и так далее, которые в том числе из Киева звучали вчера, – они пока о сбалансированности не сигнализируют, но, возможно, по итогам контактов европейцев с американцами как-то в Европе будут тяготеть к большему балансу", — подчеркнул Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США впервые голосовали за резолюцию ООН по Украине вместе с Россией, а не Украиной. Более того, они голосовали против украинской резолюции и сделали это совместно с Беларусью и другими авторитарными, в основном африканскими государствами, отметил политолог Максим Яли. К этому процессу присоединился также Израиль, что не удивительно, учитывая дружбу Нетаньяху и Дональда Трампа.



