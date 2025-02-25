США в вопросе Украине официально присоединились к группе диктаторов: детали

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
США впервые голосовали за резолюцию ООН по Украине вместе с Россией, а не Украиной. Более того, они голосовали против украинской резолюции и сделали это совместно с Беларусью и другими авторитарными, в основном африканскими государствами, отметил политолог Максим Яли. К этому процессу присоединился также Израиль, что не удивительно, учитывая дружбу Нетаньяху и Дональда Трампа.
США и Украина
Как считает эксперт, Трамп пытается развернуть курс США не только относительно России, но и союзников по НАТО, которые рассматривают Россию в качестве угрозы безопасности.
В этом контексте Яли обратил внимание на то, что большинство американцев (около 65%) по-прежнему поддерживают Украину в войне с РФ, а Трамп очень чутко относится к своим рейтингам, которые уже начали снижаться.
То есть, предполагает политолог, ему будет трудно заручиться поддержкой большинства американцев, ведь общественное мнение так быстро не меняется.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией. Она подчеркнула, что резолюция сосредоточена на главном – прекращении войны. По ее словам, мир возможен. Именно поэтому США выступили против выдвижения альтернативного документа и призывают Украину отозвать свою резолюцию в пользу более решительного заявления.
Новости