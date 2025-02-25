США в вопросе Украине официально присоединились к группе диктаторов: детали

США впервые голосовали за резолюцию ООН по Украине вместе с Россией, а не Украиной. Более того, они голосовали против украинской резолюции и сделали это совместно с Беларусью и другими авторитарными, в основном африканскими государствами, отметил политолог Максим Яли. К этому процессу присоединился также Израиль, что не удивительно, учитывая дружбу Нетаньяху и Дональда Трампа.

США и Украина

Как считает эксперт, Трамп пытается развернуть курс США не только относительно России, но и союзников по НАТО, которые рассматривают Россию в качестве угрозы безопасности.

В этом контексте Яли обратил внимание на то, что большинство американцев (около 65%) по-прежнему поддерживают Украину в войне с РФ, а Трамп очень чутко относится к своим рейтингам, которые уже начали снижаться.

То есть, предполагает политолог, ему будет трудно заручиться поддержкой большинства американцев, ведь общественное мнение так быстро не меняется.

"Поэтому заявления Трампа на встрече с Макроном о том, что если " они будут умными", то смогут добиться режима прекращения огня в течении нескольких недель, выглядят крайне оптимистичными и малореалистичными", — подчеркнул Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией. Она подчеркнула, что резолюция сосредоточена на главном – прекращении войны. По ее словам, мир возможен. Именно поэтому США выступили против выдвижения альтернативного документа и призывают Украину отозвать свою резолюцию в пользу более решительного заявления.



