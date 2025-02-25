logo

BTC/USD

88838.50

ETH/USD

2411.51

LTC/USD

111.43

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США в вопросе Украине официально присоединились к группе диктаторов: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

США в вопросе Украине официально присоединились к группе диктаторов: детали

Трамп хочет прекратить боевые действия в Украине через несколько недель

сегодня, 09:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

США впервые голосовали за резолюцию ООН по Украине вместе с Россией, а не Украиной. Более того, они голосовали против украинской резолюции и сделали это совместно с Беларусью и другими авторитарными, в основном африканскими государствами, отметил политолог Максим Яли. К этому процессу присоединился также Израиль, что не удивительно, учитывая дружбу Нетаньяху и Дональда Трампа.

США в вопросе Украине официально присоединились к группе диктаторов: детали

США и Украина

Как считает эксперт, Трамп пытается развернуть курс США не только относительно России, но и союзников по НАТО, которые рассматривают Россию в качестве угрозы безопасности.

В этом контексте Яли обратил внимание на то, что большинство американцев (около 65%) по-прежнему поддерживают Украину в войне с РФ, а Трамп очень чутко относится к своим рейтингам, которые уже начали снижаться.

То есть, предполагает политолог, ему будет трудно заручиться поддержкой большинства американцев, ведь общественное мнение так быстро не меняется.

"Поэтому заявления Трампа на встрече с Макроном о том, что если " они будут умными", то смогут добиться режима прекращения огня в течении нескольких недель, выглядят крайне оптимистичными и малореалистичными", — подчеркнул Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией. Она подчеркнула, что резолюция сосредоточена на главном – прекращении войны. По ее словам, мир возможен. Именно поэтому США выступили против выдвижения альтернативного документа и призывают Украину отозвать свою резолюцию в пользу более решительного заявления.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qK5pXL3AQJECqDDcZr1uiKsdB9dcBeDjCJSMuG95GE92kx2UMXfcNnuBtPEYMp6Vl&id=100004292079149
Теги:

Новости

Все новости