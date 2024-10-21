Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и Северной Кореи якобы не направлено против других стран, а информацию о присутствии военных КНДР на войне в Украине спикер Путина назвал "противоречивой". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Реакция Кремля на войска КНДР в Украине

Украинская разведка и международные партнеры указывают на то, что Россия начала или планирует использовать северокорейских солдат на войне в Украине. На эти сообщения отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, который призвал не беспокоиться из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

"Сотрудничество РФ и КНДР не направлено против третьих стран, поэтому не должно вызывать озабоченности", – заявил Песков.

Кроме того, представитель Путина назвал "противоречивой информацию" Южной Кореи о военных КНДР, которые Россия планирует привлечь для войны в Украине.

"Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что у них нет подтверждения таким высказыванием. Поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и нужно относиться", — сказал Песков, который в заявлении так и не опроверг информацию о привлечении северокорейских солдат к войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в северокорейской ракете, котору сбили над Полтавщиной, нашли западные компоненты нескольких стран, в том числе США, Великобритании и других.

Также "Комментарии" писали о реакции Пескова на информацию об угрозах Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве.



