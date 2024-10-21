В Кремле отреагировали на присутствие войск КНДР в Украине

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество России и Северной Кореи якобы не направлено против других стран, а информацию о присутствии военных КНДР на войне в Украине спикер Путина назвал "противоречивой". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Реакция Кремля на войска КНДР в Украине
Украинская разведка и международные партнеры указывают на то, что Россия начала или планирует использовать северокорейских солдат на войне в Украине. На эти сообщения отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, который призвал не беспокоиться из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна.
Кроме того, представитель Путина назвал "противоречивой информацию" Южной Кореи о военных КНДР, которые Россия планирует привлечь для войны в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в северокорейской ракете, котору сбили над Полтавщиной, нашли западные компоненты нескольких стран, в том числе США, Великобритании и других.
Также "Комментарии" писали о реакции Пескова на информацию об угрозах Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве.
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