В Кремле отреагировали на признание Time Зеленского человеком года

У Путина прокомментировали решение издания Time, которое назвало украинского президента Владимира Зеленского человеком года. Кремль назвал критерии выбора СМИ "зашорными". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По словам Пескова, критерии такого выбора носят зашоренный характер. Кроме того, он разглядел в этом проявление русофобии.

"Мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, носящего абсолютно зашоренный, антироссийский и безумно-русофобский характер", — заявил спикер Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Зеленского назвали переломную дату в войне. В полномасштабной войне, которую ведет Россия на территории Украины, коренной перелом, скорее всего, наступит в феврале-марте 2023 года. Такое заявление в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Чиновник прогнозирует, что начавшиеся у Кремля проблемы будут только усугубляться. оккупанты осознают, что существенно уступают в гонке потенциалов. Советник главы ОП подчеркнул, что РФ уже выгребает последние ресурсы и просит оружие даже у Северной Кореи, а также испытывает серьезные проблемы с ракетами, которые пытается купить у Ирана и доставить через Каспийское море. Кроме того, считает Алексей Арестович, ничего хорошего не получится с идеей снова запустить мобилизацию. Это уже отчасти понимают в Кремле. Поэтому вся эта история "билет – в один конец". Если все будет продолжаться так же, как сейчас, то в феврале-марте наступит коренной перелом.

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