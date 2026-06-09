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В Кремле отреагировали на разговор Зеленского с Виткоффом: что заявили

Дмитрий Песков заявил, что США пока не передавали России детали переговоров Владимира Зеленского со Стивом Виткоффом

9 июня 2026, 13:45
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Москва не получала от американской стороны деталей телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланниками президента США. В то же время, представитель Путина подчеркнул, что каналы коммуникации между Россией и США продолжают работать.

В Кремле отреагировали на разговор Зеленского с Виткоффом: что заявили

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал контакты Зеленского со спецпредставителями американской администрации Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Пескова, американская сторона пока не передавала Москве содержание этого разговора.

"Если там было что-то содержательное, какие-то новации, требующие передачи нам, то, конечно, американские переговорщики сделают это очень оперативно", — сказал Песков.

Представитель Кремля также прокомментировал возможность нового разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

"Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры, сейчас в повестке дня разговора нет, тем более что каждый разговор должен быть подготовлен", — добавил Песков.

Кроме того, в Кремле признали, что посреднические усилия США по окончании войны в Украине находятся на паузе.

Информация о переговорах появилась после сообщения журналиста Axios Барака Равида, который со ссылкой на источник сообщил о телефонном разговоре Зеленского с американскими представителями. Со временем факт контакта подтвердил и сам президент Украины. По словам Зеленского, стороны обсудили ряд вопросов, связанных с возможными путями окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что войну в Украине можно закончить через день.

Также "Комментарии" писали, что стало известно обещание Путина Трампу в Анкоридже по поводу планов на Украину.



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