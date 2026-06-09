В Кремле отреагировали на разговор Зеленского с Виткоффом: что заявили

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Москва не получала от американской стороны деталей телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланниками президента США. В то же время, представитель Путина подчеркнул, что каналы коммуникации между Россией и США продолжают работать.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал контакты Зеленского со спецпредставителями американской администрации Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам Пескова, американская сторона пока не передавала Москве содержание этого разговора.
Представитель Кремля также прокомментировал возможность нового разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, в Кремле признали, что посреднические усилия США по окончании войны в Украине находятся на паузе.
Информация о переговорах появилась после сообщения журналиста Axios Барака Равида, который со ссылкой на источник сообщил о телефонном разговоре Зеленского с американскими представителями. Со временем факт контакта подтвердил и сам президент Украины. По словам Зеленского, стороны обсудили ряд вопросов, связанных с возможными путями окончания войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили, что войну в Украине можно закончить через день.
Также "Комментарии" писали, что стало известно обещание Путина Трампу в Анкоридже по поводу планов на Украину.