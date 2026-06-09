У Кремлі відреагували на розмову Зеленського з Віткоффом: що заявили

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Москва не отримувала від американської сторони деталей телефонної розмови президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцями президента США. Водночас представник Путіна наголосив, що канали комунікації між Росією та США продовжують працювати.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу прокоментував контакти Зеленського зі спецпредставниками американської адміністрації Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За словами Пєскова, американська сторона поки не передавала Москві зміст цієї розмови.

"Якщо там було щось змістовне, якісь новації, які вимагають передачі нам, то, звичайно ж, американські переговорники зроблять це дуже оперативно", — сказав Пєсков.

Представник Кремля також прокоментував можливість нової розмови між Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

"Ви знаєте, що президент Путін і президент Трамп при необхідності проводять телефонні розмови, зараз на порядку денному розмови немає, тим більше, що кожна розмова має бути підготовлена", — додав Пєсков.

Крім того, у Кремлі визнали, що посередницькі зусилля США щодо закінчення війни в Україні наразі перебувають на паузі.

Інформація про переговори з’явилася після повідомлення журналіста Axios Барака Равіда, який із посиланням на джерела повідомив про телефонну розмову Зеленського з американськими представниками. Згодом факт контакту підтвердив і сам президент України. За словами Зеленського, сторони обговорили низку питань, пов’язаних з можливими шляхами закінчення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили, що війну в Україні можна закінчити за день.

Також "Коментарі" писали, що стала відома обіцянка Путіна Трампу в Анкориджі щодо планів на Україну.