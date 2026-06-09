logo_ukra

BTC/USD

62764

ETH/USD

1674.14

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

51.35

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Кремлі відреагували на розмову Зеленського з Віткоффом: що заявили
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі відреагували на розмову Зеленського з Віткоффом: що заявили

Дмитро Пєсков заявив, що США поки не передавали Росії деталі переговорів Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом

9 червня 2026, 13:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Москва не отримувала від американської сторони деталей телефонної розмови президента України Володимира Зеленського зі спецпосланцями президента США. Водночас представник Путіна наголосив, що канали комунікації між Росією та США продовжують працювати.

У Кремлі відреагували на розмову Зеленського з Віткоффом: що заявили

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу прокоментував контакти Зеленського зі спецпредставниками американської адміністрації Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.  За словами Пєскова, американська сторона поки не передавала Москві зміст цієї розмови. 

"Якщо там було щось змістовне, якісь новації, які вимагають передачі нам, то, звичайно ж, американські переговорники зроблять це дуже оперативно", — сказав Пєсков.

Представник Кремля також прокоментував можливість нової розмови між Путіним та президентом США Дональдом Трампом. 

"Ви знаєте, що президент Путін і президент Трамп при необхідності проводять телефонні розмови, зараз на порядку денному розмови немає, тим більше, що кожна розмова має бути підготовлена", — додав Пєсков.

Крім того, у Кремлі визнали, що посередницькі зусилля США щодо закінчення війни в Україні наразі перебувають на паузі.

Інформація про переговори з’явилася після повідомлення журналіста Axios Барака Равіда, який із посиланням на джерела повідомив про телефонну розмову Зеленського з американськими представниками. Згодом факт контакту підтвердив і сам президент України. За словами Зеленського, сторони обговорили низку питань, пов’язаних з можливими шляхами закінчення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі заявили, що війну в Україні можна закінчити за день.

Також "Коментарі" писали, що стала відома обіцянка Путіна Трампу в Анкориджі щодо планів на Україну.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини