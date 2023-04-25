В Кремле отреагировали на решение Байдена идти на президентские выборы и упомянули о ядерном оружии

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на решение президента США Джо Байдена идти на второй президентский срок. Марионетка Кремля намекнула на возраст американского лидера и снова вспомнила о ядерном оружии. Соответствующее сообщение бывший президент РФ сделал в своем телеграмме, сопроводив свой пост карикатурой на президента Америки.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Медведев уже традиционно в своем стиле прибег к оскорблениям.

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"Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, чтобы избежать непоправимых последствий",- написал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден принял решение о втором сроке . Президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в Twitter 25 апреля. Глава Белого дома призвал поклонников присоединяться к нему и "завершить работу". Джо Байден также выложил видео, которое начинается с записи протестов в январе 2021 года перед объявлением его победителем президентской гонки. Тогда поклонники его соперника, экс-президента Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Также на видеоролике показан митинг активистов за право на аборт перед Верховным судом США в 2022 году.

Байден объявил, что главной целью его первого президентского срока была свобода и защита демократии и прав людей. Он поделился своим видением, что в ближайшее время люди столкнутся с нелегким вызовом, чтобы защитить свои свободы и права.







