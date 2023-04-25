logo

BTC/USD

28912.29

ETH/USD

1901.94

LTC/USD

88.81

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле отреагировали на решение Байдена идти на президентские выборы и упомянули о ядерном оружии
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле отреагировали на решение Байдена идти на президентские выборы и упомянули о ядерном оружии

Медведев вспомнил о возрасте Джо Байдена

25 апреля 2023, 18:33
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на решение президента США Джо Байдена идти на второй президентский срок. Марионетка Кремля намекнула на возраст американского лидера и снова вспомнила о ядерном оружии. Соответствующее сообщение бывший президент РФ сделал в своем телеграмме, сопроводив свой пост карикатурой на президента Америки.

В Кремле отреагировали на решение Байдена идти на президентские выборы и упомянули о ядерном оружии

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Медведев уже традиционно в своем стиле прибег к оскорблениям.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, чтобы избежать непоправимых последствий",- написал он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден принял решение о втором сроке . Президент США Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом он написал в Twitter 25 апреля. Глава Белого дома призвал поклонников присоединяться к нему и "завершить работу". Джо Байден также выложил видео, которое начинается с записи протестов в январе 2021 года перед объявлением его победителем президентской гонки. Тогда поклонники его соперника, экс-президента Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Также на видеоролике показан митинг активистов за право на аборт перед Верховным судом США в 2022 году.

Байден объявил, что главной целью его первого президентского срока была свобода и защита демократии и прав людей. Он поделился своим видением, что в ближайшее время люди столкнутся с нелегким вызовом, чтобы защитить свои свободы и права.


 





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/medvedev_telegram/315
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!