В Кремле отреагировали на результаты выборов в Грузии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивалась в выборы в Грузии и призвал другие страны не влиять на результаты голосования обнародованном грузинской ЦИК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов относительно результатов выборов в Грузии и отреагировал на критику возможного вмешательства России в голосование.

"Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. Важно, чтобы третьи страны не вмешивались в их итоги, это выбор грузинского народа", – сказал Песков.

Также представитель Кремля раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению, якобы влияли на голосование в Грузии.

"Многие европейские силы попытались повлиять на итоги выборов в Грузии", — добавил Песков.

Напомним, что согласно результатам ЦИК руководящая "Грузинская мечта" получила 54,2% голосов. В то время как оппозиционные партии получили 37,5% ("Коалиция за перемены" — 10,8%, "Единство — национальное движение" — 10,1%, "Сильная Грузия" — 8,8% и "Гахария — за Грузию" — 7,8%).

Провластный телеканал Imedi перед голосованием давал "Грузинской мечте" 56,1%, тогда как оппозиционные экзитполы свидетельствовали, что руководящая партия получила 40-42%. В результате президент Грузии и некоторые оппозиционные партии отказались признавать выборы, назвав обнародованный ЦИК результат "конституционным переворотом" и призвали грузинский народ выйти на акции протеста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Грузии раскритиковали выборы в Молдове.

Также "Комментарии" писали о реакции в Европе на выборы в Грузии.