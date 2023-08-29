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В Кремле отреагировали на скандальные слова Папы Римского о российском империализме

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Папы Римского.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Папа Римский Франциск во время встречи с русской молодежью указал, что россияне являются наследниками "большой страны" и призвал не отказываться от наследия таких имперцев, как Петр I и Екатерина II. На эти слова отреагировали в Кремле. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на скандальные слова Папы Римского о российском империализме

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков одобрительно отнесся к скандальным словам Папы Римского Франциска.


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"Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии великой России, хорошо, что понтифик знает русскую историю", – заявил Песков во время ежедневного брифинга.

Напомним, слова понтифика критически восприняли в Украине. В МИД заявили, что Украине досадно слышать слова Папы Римского, выражающего идеи о великодержавии России, которые являются "причиной хронической агрессивности России".

Впоследствии в пресс-службе Ватикана попытались объяснить слова Папы Римского и указали, что понтифик не преследовал цели восхваления русского империализма, а лишь этими правителями очертил эпоху культурного наследия, с которой русская молодежь должна брать и развивать свои ценности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкий канцлер Олаф Шольц критикует российский империализм Путина и подчеркивает, что не следует поощрять российского диктатора к агрессии.

Также "Комментарии" писали, что Папа Римский Франциск отказался благословлять собаку. Религиозный деятель призвал итальянцев не отказываться от рождения детей, заводя вместо них собак и кошек. Такое решение понтифик мотивировал тем, что численность населения сокращается, а молодежь теряет веру в церковь.



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Источник: https://t.me/tass_agency/207164
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