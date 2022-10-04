В Кремле отреагировали на скандальные твиты Маска

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил главу "Tesla" Илона Маска за сообщения в Twitter, где тот предложил закончить войну в Украине путем уступок со стороны Киева. Медведев назвал Маска молодцом и в то же время упрекнул того, что тот раньше время расшифровался. Как передает портал "Комментарии" об этом Дмитрий Медведев написал у себя в Telegram.

Медведев и Путин. Фото: из открытых источников

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state" ("Украина — искусственное государство" — Ред.)", – написал Медведев.

Для уточнения, Медведев использовал фразу "Юстас — Алексу" — из телефильма "Семнадцать мгновений весны". "Юстас" — оперативный псевдоним полковника Исаева (Штирлица).

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Также издание "Комментарии" сообщало — в своем обращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский рассказал о визите главы своего Офиса – Андрея Ермака – на завод турецкой компании "Baykar", которая производит Байрактары. В Турции же состоялся спуск на воду корвета класса Ada "Гетьман Иван Мазепа" ВМС Украины, состоялись встречи Ермака с советниками президентов Турции и США. Какие выводы можно сделать из происходящего? Следует ли полагать, что Турция охладеет к России после того, как та пошла на открытую аннексию украинских территорий и новый виток конфликта? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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