В Кремле отреагировали на слова Зеленского о мирных переговорах

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал пресс-конференцию Владимира Зеленского, на которой президент Украины объяснил при каких условиях могут состояться мирные переговоры об окончании войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков о Формуле мира. Фото из открытых источников

Представитель Путина заявил, что Формула мира, которую предлагает Украина "абсурдна" для России.

"Продвигаемая по Киеву форма мира абсурдна: ее пытаются искать без России, это не имеет потенциала на результат", — сказал Песков.

Спикер Кремля заявил, что Украина прекратила мирные переговоры в апреле прошлого года.

"Тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для нее нет ни одного базиса, фундамента и предпосылок. Украина оставила стол переговоров фактически полтора года назад", — добавил Песков.

Напомним, что Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции рассказал, что на следующей встрече в Швейцарии украинские партнеры проработают последние пункты Формулы мира. Далее Украина организует саммит, где согласует окончательный текст, который будет иметь основные пункты окончания войны в Украине.

По словам Зеленского, после этого документ отправят России, чтобы договориться о завершении войны. Однако президент подчеркнул, что пока не видит запроса от России по поводу переговоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на 12 пакет санкций против России, который назвали "безумием".

Также "Комментарии" писали об украинском политологе Виталии Портникове, который рассказал, может ли президент России Владимир Путин согласиться на мирные переговоры с Украиной.