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В Кремле отреагировали на слова Зеленского о новой встрече лидеров Нормандского формата

В Кремле считают, что сначала необходимо выполнить ранее достигнутые соглашения

сегодня, 14:52
Автор:

Кравцев Сергей
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У Путина прокомментировали предложение президента Украины Владимира Зеленского снова возобновить переговоры в рамках Нормандского формата. Москва считает, что возобновление диалога возможно только в том случае, если Киев выполнит взятые на себя обязательства, по которыми ранее подписался. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на ТАСС, которое передает слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о новой встрече лидеров Нормандского формата

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Пресс-секретарь Путина отметил, что никто сегодня не может даже предположительно сказать, когда лидеры Франции, Германии, России и Украины вновь соберутся, чтобы обсудить пути урегулирования конфликта на востоке Украины. Намеки, что такая встреча может произойти, идут давно, пока невозможно сказать, какие шансы, что от разговоров можно будет перейти к реальным шагам.

Реагируя на заявление украинского президента о том, что Киев готов к решениям по урегулированию конфликта на востоке Песков отметил, что Москва также готова и к переговорам, к решениям, но только после того, как украинская сторона выполнит свои обещания. В противном случае новая встреча не имеет никакого смысла, ведь на ней будут достигнуты новые договорённости, перспектива выполнения которых равна нулю.

Отметим, ранее Зеленский сделал заявление о том, что Киев готов к предметным договорённостям, чтобы закончить конфликт на Донбассе.

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Источник: https://tass.ru/politika/13405383
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