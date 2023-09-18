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В Кремле отреагировали на состояние здоровья Кадырова

Спикер Кремля ответил на вопрос о возможном осложнении состоянии здоровья чеченского боевика Рамзана Кадырова.

сегодня, 12:45
Автор:
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Slava Kot
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Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на состояние здоровья Кадырова

В Кремле отреагировали на состояние здоровья Кадырова. Фото из открытых источников

Последние полгода Рамзан Кадыров претерпел изменения во внешнем виде, в частности это касалось резкого набора веса и выпуклостей на лице. Эксперты указывали, что чеченский лидер может испытывать серьезные проблемы с состоянием своего здоровья.


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Подозрения о болезни Кадырова усилились в последние недели, когда лидер Чечни исчез из публичного пространства. Кроме того, украинская разведка указала, что Кадыров действительно болеет. Во время ежедневной пресс-конференции спикера Кремля Дмитрия Пескова спросили о состоянии Рамзана Кадырова.

"Кремль не дает справок о состоянии здоровья Рамзана Кадырова, это не вопрос администрации президента", — заявил Песков.

Представитель администрации президента РФ также указал, что у Кадырова не было никаких встреч с Путиным на прошлой неделе. Слухи о встрече Путина и Кадырова породили предположение, что российский президент обсуждает с чеченским боевиком возможную замену. Сам Кадыров вскоре записал видео, на котором рассказал, что он жив и с ним все в порядке. Однако неизвестно, когда было снято видео с чеченским лидером.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о чеченском диссиденте Тумсо Абдурахманов, который заявил, что Кадыров находится в предсмертном состоянии и уже не разговаривает.

Также "Комментарии" писали, что Путин собирается продать квартиру Зеленского, а деньги направить на войну против Украины. Именно к таким шагам прибегают оккупационные власти в Крыму, которые уже составили около 100 лотов для продажи.



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Источник: https://t.me/tass_agency/210062
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