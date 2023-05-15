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В Кремле отреагировали на статьи в западных СМИ о предательстве Пригожина

Дмитрий Песков считает, что информация в западных СМИ о предложении Пригожина сдать позиции российской армии неправдива

сегодня, 14:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Информация газеты The Washington Post о якобы попытках главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина договориться с украинской разведкой – это обман. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российский "Интерфакс".

В Кремле отреагировали на статьи в западных СМИ о предательстве Пригожина

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Не могу (Ред. – прокомментировать), но похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние времена довольно часто не гнушаются этим", – заявил главный рупор Кремля.


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Отметим, ранее издание "The Washington Post", со ссылкой на данные из утечки документов сообщило, что Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине сдать местоположение российских войск в обмен на то, что ВСУ отойдут от Бахмута, где массово гибли наемники.

Газета пишет, что два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с представителями Главного управления разведки Минобороны.                                                                                                                                                

В частности, один из чиновников якобы сказал, что Пригожин делал предложение по Бахмуту "больше, чем один раз", но Киев отклонил его, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считают, что его предложения могли быть неискренними.

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Источник: https://www.interfax.ru/russia/901471
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