Что может приблизить падение путинского режима – все ли дело в Путине

Путин должен просить у нас пощады, уверен президент Украины Владимир Зеленский. "Тот, кто принес смерть, тот, кто встал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас и хочет уничтожить Европу, которую мы ценим, должен просить пощады. И тогда будет наш ответ – трибунал", – заявил украинский лидер в немецком Аахене во время вручения премии имени Карла Великого. По его словам, Путин выбрал катастрофу – он сам и есть катастрофа и агрессия, а "его формулой стала смерть". Ранее, в Италии, Зеленский подчеркивал, что Путин своим пребыванием в должности президента и продолжением своей агрессивной политики всё больше изолирует РФ от цивилизованного мира. Какова вероятность, что Путина вскоре – тем или иным образом – отстранят от власти? Что может ускорить падение его режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Именно военная составляющая – кратчайший путь к крушению нынешней российской власти, опасной для всего мира

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассуждает следующим образом:

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"Риторика президента Украины относительно судьбы Путина, путинского режима – правильная. Но следует делать акценты, что для того, чтобы этот режим рухнул, нам нужно победить на поле боя. А война – тяжелая работа".

Потому, отмечает генерал, следует сосредоточиться на подготовке сил и средств Украины для нанесения ударов по противнику.

а также в целом увеличение поставок в Украину разными странами систем ПВО, танков и так далее, авиационные перспективы – это то, что приведет со временем и к краху путинского режима, и к привлечению к ответственности всех, виновных в агрессии". "В этом ракурсе, – поясняет он, – важна активная и эффективная поддержка со стороны наших союзников – новейшими вооружением, техникой, боеприпасами. И недавние сообщения о поставках нам той же Великобританией боевых беспилотников (в перспективе) и (уже) ракет воздушного базирования Storm Shadow с дальностью более 250 км,

Именно поэтому, продолжает генерал, президент Зеленский в процессе своих активных европейских визитов проговаривал, среди прочего, поставку нам критически важных для эффективного наступления видов вооружений.

"Речь о ракетах, танках, БТР, БМП, САУ, гаубицах, системах радиоэлектронной борьбы и, конечно, боеприпасах, – уточняет Николай Маломуж. – Именно военная составляющая – кратчайший путь к крушению нынешней российской власти, опасной для всего мира. Важно также понимать, что грядущее наступление ВСЕ – это будут разные операции, в том числе отвлекающие. Что требует беспрерывных поток вооружений и боеприпасов из-за рубежа".

Крайне мала вероятность на внутренние перемены в РФ под влиянием внутренних процессов

По мнению политтехнолога, офицера ВСУ Виктора Тарана, те, кто думает, что устранение Путина, даже вместе с его придворными, от власти или из жизни, может что-то поменять в России, абсолютно не понимают генезиса московского царства, идеологии "русского мира".

"Московское царство, куда корнями уходит современная Россия, появилось в 14-15 столетии на этапе жесткого противостояния с улусом Золотой Орды. И, начиная с того времени, там было создано жесткое же централизованное государство авторитарного типа с элементами классического азиатского садизма орды. Всё там основывается и на индивидуальном садизме, и на придушении любого инакомыслия. Как показывает история московского царства, которое лишь в 18 веке переименовалось в Россию, самодержавие требует тотального раболепия. А вся внутренняя оппозиция уничтожается физически. Фактически не случалось смены власти путем демократических преобразований", – подчеркивает эксперт.

И ожидать, что подобным образом что-то можно изменить в нынешней России – бессмысленно, уверен он. Как и уповать на то, что там произойдет некий внутренний переворот.

"Для него нужна какая-то политическая альтернатива. В истории московского царства и российской, а потом советской империи были подобные примеры. В результате дворцовых переворотов отстраняли от власти императора Павла, генсека Хрущева. Но это было, – подчеркивает Виктор Таран, – при условии некой политической альтернативы, поддержки со стороны силовиков. Подобного сейчас в РФ не наблюдается. Потому крайне мала вероятность на внутренние перемены там под влиянием внутренних процессов".

Следовательно, заключает эксперт, нам всё надо делать самим. Бить врага на поле боя (благодаря союзников за помощь вооружением и боеприпасами), создавая все условия для краха путинского режима и его бесчеловечной идеологии.

"А ожидать, что в России люди на улицы выйдут с протестами, что народ одумается, что элиты восстанут (или хотя бы часть их) – не приходится. В странах с авторитарными режимами так не бывает, – поясняет эксперт. – Разве что социально-экономическая обстановка резко ухудшится, вызвав бунты. И – да, в российской истории бывали голодные бунты, которые приводили к краху режимом и даже самой империи в 1917-м. Но до голодного бунта в РФ пока еще очень далеко".

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