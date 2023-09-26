В Кремле отреагировали на сына Кадырова, который жестоко избил мужчину в СИЗО

Спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с сыном лидера Чечни Рамзана Кадырова. 15-летний Адам Кадыров нанес удары руками и ногами по мужчине, который находился в СИЗО из-за обвинений в сожжении Корана.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

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Во время пресс-конференции в Кремле журналисты спросили у Дмитрия Пескова о ситуации с сыном Кадырова. Пресс-секретарь Владимира Путина неожиданно отказался комментировать инцидент.

"Скажу сразу, я не буду комментировать историю о сыне Кадырова… Я не хочу", — заявил Дмитрий Песков.

Заключенный мужчина по имени Никита Журавель жаловался уполномоченному по правам человека в России на нападения и угрозы со стороны чеченцев. Однако российский омбудсмен заявил, что отправил запрос коллеге в Чечне.

Избиение сыном Кадырова вызвало редкую критику в сторону лидера Чечни среди российских чиновников. Пропутинский депутат и один из величайших пропагандистов Кремля Евгений Попов назвал такие действия незаконными.

"Нельзя избивать людей. Это незаконно. Наказание назначает суд и только суд", — сказал Попов.

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков также подверг критике 15-летнего Кадырова и указал, что в России закон "должен применяться одинаково для всех". Сам чеченский лидер Рамзан Кадыров положительно отреагировал на действия сына и заявил, что "уважает его выбор".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном ухудшении состояния здоровья чеченского боевика Рамзана Кадырова.

Также "Комментарии" писали о стрельбе под Мариуполем, где кадыровцы открыли огонь по российским военным.