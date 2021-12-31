В Кремле отреагировали на угрозу США и союзников ввести санкции за вторжение в Украину

Несмотря на то, что официальная Москва не подает вид, но в Кремле серьезно переживают из-за возможных новых санкций Запада против России. Именно поэтому в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом президент России Владимир Путин сделал акцент на том, что санкционное давление, если такое произойдет, может окончательно разорвать двусторонние отношения США и России. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, комментируя разговор двух президентов, пишет "РИА Новости".

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Юрий Ушаков отметил, президент США Байден в разговоре подчеркнул, что если на украино-российской границе будет возрастать градус напряженности, то Вашингтон вместе со своими партнерами готов ударить санкциями по РФ, причем сделать это сразу по трем направлениям: экономическому, финансовому и военному.

По словам Ушакова, Путин тут же отреагировал на прямые угрозы США, заявив, что, если Вашингтон пойдет на такой шаг, то это серьезно подорвет связи США и России и может привести вплоть до полного разрыва двусторонних отношений.

При этом помощник Путина высказал надежду, что США не решатся пойти на такой опрометчивый шаг, за которым последует череда проблем. Президент РФ в разговоре с Байденом заявил, что введение санкций США потом потомки оценят, как большую ошибку. Также Путин напомнил, что подобные ошибки уже были сделаны за последние 30 лет и впредь лучше вынести уроки из истории и не повторять конфликтных ситуаций.

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