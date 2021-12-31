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Байден пообещал Путину решительный ответ США в случае вторжения в Украину

Белый Дом сообщает, что позитивные результаты переговоров между США и РФ могут быть достигнуты только, если Россия пойдет на деэскалацию напряженности с Украиной

сегодня, 07:18
Автор:

Кравцев Сергей
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Состоялся второй телефонный разговор за последний месяц между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. В общей сложности лидеры государств беседовали меньше часа. Президент США Джо Байден "дал понять, что Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину". Как передает портал "Комментарии", это главный месседж, который подает официальный сайт Белого Дома, подытоживая диалог Байдена и Путина.

Байден пообещал Путину решительный ответ США в случае вторжения в Украину

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: AFP VIA GETTY IMAGES

Белый Дом сообщает, что Байден обратился к Путину с призывом снизить градус напряженности на украино-российской границе. Если же Кремль решит и дальше идти на провокацию и будет принято решение начать новую атаку на Украину, то реакция США, из союзников и всего блока НАТО будет оперативной и очень серьезной.

В то же время глава Белого Дома высказался за то, чтобы дипломатические связи и дальше были на первом месте в урегулировании конфликтных ситуаций. При этом не столь важно, в каком формате они будут проходить, главное, чтобы они давали результат. Также Байден поддержал двусторонний диалог США и России, если его главная цель – достижение компромисса и наступление мира. Но, в то же время. Джо Байден призвал Россию перед переговорами 10-13 января сделать все возможное, чтобы те требования, которые выдвигают США и их союзники были учтены и на востоке Украины не повышался градус эскалации. В противном случае говорить об успешности предстоящих переговоров нет смысла.

Читайте также на портале "Комментарии" – в Великобритании заявили, что не собираются угрожать России, но предупреждают, что в случае нового витка агрессии против Украины будут введены санкции, которые сильно ударят по эконмической ситуации внутри России. Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/30/statement-by-press-secretary-jen-psaki-on-president-bidens-phone-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
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