В Кремле отреагировали на угрозы Трампа: готова ли Россия к переговорам

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сохранила свою позицию по переговорам для окончания войны, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле повторил позицию Путина, что Россия не изменила своего видения войны в Украине, в частности процесса переговоров.

"Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость переговорному процессу", — сказал Песков.

На вопрос, как связаны угрозы Трампа ввести санкции против России и процесс переговоров, представитель Кремля ответил, что на эти вопросы может ответить администрация президента США. По словам Пескова, для России лучшее окончание войны заключается в политико-дипломатическом варианте.

Также Песков подверг критике последний 18 пакетов санкций ЕС против России.

"Невозможно отвлечься от того ущерба, который эти 18 пакетов нанесли экономике Евросоюза. В этом случае Евросоюз продолжает эту деструктивную линию", — сказал Песков.

Заметим, что под "политико-дипломатическим" путем Песков подразумевает ультиматум РФ к Украине, предусматривающий отказ от территорий, нейтральный и внеблоковый статус страны, а также сокращение армии и изменение статуса русского языка и церкви.

