Россия В Кремле отреагировали на угрозы Трампа: готова ли Россия к переговорам
НОВОСТИ

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа: готова ли Россия к переговорам

Кремль не изменил свою позицию по мирным переговорам, несмотря на угрозы Трампа ввести новые санкции против РФ.

17 сентября 2025, 13:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сохранила свою позицию по переговорам для окончания войны, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России.

В Кремле отреагировали на угрозы Трампа: готова ли Россия к переговорам

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле повторил позицию Путина, что Россия не изменила своего видения войны в Украине, в частности процесса переговоров.

"Мы сохраняем нашу позицию, мы сохраняем открытость переговорному процессу", — сказал Песков.

На вопрос, как связаны угрозы Трампа ввести санкции против России и процесс переговоров, представитель Кремля ответил, что на эти вопросы может ответить администрация президента США. По словам Пескова, для России лучшее окончание войны заключается в политико-дипломатическом варианте.

Также Песков подверг критике последний 18 пакетов санкций ЕС против России.

"Невозможно отвлечься от того ущерба, который эти 18 пакетов нанесли экономике Евросоюза. В этом случае Евросоюз продолжает эту деструктивную линию", — сказал Песков.

Заметим, что под "политико-дипломатическим" путем Песков подразумевает ультиматум РФ к Украине, предусматривающий отказ от территорий, нейтральный и внеблоковый статус страны, а также сокращение армии и изменение статуса русского языка и церкви.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Трампа об исчерпании его терпения в отношении Путина.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров выдал порцию новых заявлений "первопричин" войны в Украине и похвалил Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом.



