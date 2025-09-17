logo_ukra

У Кремлі відреагували на погрози Трампа: чи готова Росія до переговорів
НОВИНИ

У Кремлі відреагували на погрози Трампа: чи готова Росія до переговорів

Кремль не змінив свою позицію щодо мирних переговорів, попри погрози Трампа ввести нові санкції проти РФ.

17 вересня 2025, 13:55 comments1459
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва зберегла свою позицію щодо переговорів для закінчення війни попри погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії.

У Кремлі відреагували на погрози Трампа: чи готова Росія до переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі повторив позицію Путіна, що Росія не змінила свого бачення щодо війни в Україні, зокрема процесу переговорів.

"Ми зберігаємо нашу позицію, ми зберігаємо відкритість до переговорного процесу", — сказав Пєсков.

На питання, як пов’язані погрози Трампа ввести санкції проти Росії та процес переговорів, речник Кремля відповів, що на ці питання може відповісти адміністрація президента США. За словами Пєскова, для Росії найкраще закінчення війни полягає у політико-дипломатичному варіанті.

Також Пєсков розкритикував останній наразі 18 пакетів санкцій ЄС проти Росії.

"Неможливо абстрагуватися від тієї шкоди, яку ці 18 пакетів завдали економіки Євросоюзу. У цьому випадку Євросоюз продовжує цю деструктивну лінію", — сказав Пєсков.

Зауважимо, що під "політико-дипломатичним" шляхом Пєсков має на увазі ультиматум РФ до України, який передбачає відмову від територій, нейтральний та позаблоковий статус країни, а також скорочення армії та зміни статусу російської мови та церкви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відреагували на заяви Трампа про вичерпання його терпіння щодо Путіна.

Також "Коментарі" писали, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров видав порцію нових заяв "першопричин" війни в Україні та похвалив Сполучені Штати на чолі з Дональдом Трампом.



