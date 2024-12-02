В Кремле отреагировали на угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

В Кремле отреагировали на угрозы избранного президента Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС. В частности, как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, якобы речь идет не только о странах БРИКС.

Дмитрий Песков

"Все больше стран переходят на использование национальных валют. Это процесс, который набирает силу. Если США будут с использованием силы принуждать страны к использованию доллара, это усилит тенденции по переходу на национальную валюту. Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность", — сказал представитель Кремля.

На угрозы Трампа ввести пошлины в адрес стран БРИКС в размере 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты отреагировали и в Совфеде. В частности, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что эти угрозы якобы носит декларативный характер и на деле нереализуема.

При этом российский сенатор заявил, что Трампу якобы свойственно делать вид, будто бы он способен решать все острые проблемы "одним решающим шагом, разговором или грозным ультиматумом". С угрозами в адрес БРИКС он вновь звучит "супер-решительно", однако они нереализуемы, заявил россиянин.

"Однако эта мера носит декларативный характер, а на практике нереализуема. Продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой платежей, альтернативной SWIFT", — заявил Пушков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС пошлинами в 100%, если те не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. Также глава Белого дома отметил, что торговля с США для этих государств ограничится в случае, если они продолжат отказываться от американского доллара в качестве расчетной валюты.



